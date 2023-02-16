اتفرج- انت الان تتابع خبر بكاء محمد فؤاد في حفل لبنان بشكل هستيري ويتسبب في إيقاف الحفل “فيديو”.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر بكاء محمد فؤاد، محركات البحث جوجل في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، وذلك بسبب تداول فيديو لبكاء هستيري لمحمد فؤاد في حفل لبنان وتسبب في إيقاف الحفل لبضع دقائق، لذلك يبحث الكثير من محبيه عن سبب ذلك، وخلال التقرير ستتعرف على كل ما هو جديد.

بكاء محمد فؤاد في حفل لبنان بشكل هستيري

قام الفنان محمد فؤاد، بإحياء حفل غنائي كبير داخل أحد أماكن السهر بلبنان، ضمن احتفالات عيد الحب، وقام محمد فؤاد بغناء أغنيته الشهيرة ساعات بشتاق، فضلاً عن مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة. وخلال تلك الفقرة قام محمد فؤاد بالغناء مع فتاة من ذوي القدرات الخاصة أغنية حبيبي يا، وخلال غنائها دخل محمد فؤاد في نوبة بكاء هستيري تسببت فى ايقاف الحفل لبضع دقائق. محمد فؤاد يغادر لبنان بعد إحياء الفنان محمد فؤاد حفله الغنائي في لبنان الذي أحيا في عيد الحب، متوجها إلى ألمانيا من أجل أحياء حفل أخر يوم الجمعة القادمة للجالية العربية، وقال محمد فؤاد خلال فيديو نشره على صفحته ب”انستجرام فور وصوله مهرجان برلين: “إن شاء الله في برلين هنفرحهم، وصول ألمانيا بحمد الله لإحياء حفل برلين الجمعة 17 فبراير”.

أعمال فنية جديدة لـ محمد فؤاد

غاب محمد فؤاد عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، إلا أنه عاد مرة أخرى من الاستعداد لبدء تصوير فيلم جديد في أمريكا، وقال إنه سوف يكون مفاجأة لجمهوره، ويعمل خلال هذه الفترة على ترشيح باقى أبطال الفيلم.

وفضلا عن طرح أغنية ثانية للفيلم الرومانسي الكوميدي المطاريد الذي يُعرض حالياً بجميع دور العرض، وأطلقت الأغنية اليوم شركات إنتاج الفيلم جي كرييشنز، سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية، نيو سينشري، فيلم سكوير وأوسكار. والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي