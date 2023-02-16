هانى شاكر يحيى حفل عيد الحب بدار الأوبرا.. اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 09:29 صباحاً - يستعد الفنان هانى شاكر لإحياء حفل غنائي اليوم الخميس ١٦ فبراير بدار الاوبرا احتفالا بعيد الحب .

ويحيى هانى شاكر الحفل في الثامنة مساء علي المسرح الكبير بقيادة المايسترو حمادة الموجي.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال أمير الغناء منها “يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك، ويحيي ، كدة برضو يا قمر”.

بالإضافة إلي مجموعة من أحدث أغانيه التي تم طرحها قريبا بعنوان "فرق فى الإحساس".. من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان الموسيقار وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.