انت الان تتابع خبر في يوم عيد الحب.. فيلم أنا لحبيبي يتصدر إيرادات شباك التذاكر بـ 461 ألف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نجح فيلم أنا لحبيبي، في تصدر شباك تذاكر دور العرض السينمائي، يوم أمس الثلاثاء، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.حيث بلغت إيرادات الفيلم أمس 461 ألف جنيه، متفوقًا على الأفلام المنافسة، ومنفردًا بصدارة شباك التذاكر السينمائي.

واحتل المركز الثاني فيلم أخي فوق الشجرة لرامز جلال، إذ بلغت إيراداته أمس 181 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الالث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل للفنان محمد هنيدي بإيرادات بلغت 155 ألف جنيه، وفي المركز الرابع جاء فيلم المطاريد بإيرادات 97 ألف جنيه، وفيلم شلبي لكريم محمود عبد العزيز وروبي في المركز الخامس بإيرادات 87 ألف جنيه.

أبطال فيلم أنا لحبيبي

يشترك في بطولة فيلم أنا لحبيبي مجموعة من الممثلين وهم كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تربط بين شاب وفتاة، ولكنهما يجدا عراقيل أمام استمرار قصة حبهما، وتتوالى الأحداث.