انت الان تتابع خبر مسرحية ميمو في موسم الرياض.. بطولة أحمد حلمي هتتعرض يوم 20 فبراير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان أحمد حلمي عن الموعد النهائي لعرض مسرحيته الجديدة ميمو، والتأكيد على إطلاق وتقديم العرض الأول من يوم 20 من فبراير الحالي، وهي من ضمن فعاليات موسم الرياض بمنطقة بوليفارد رياض سيتي وهي التي تحتضن كل الفعاليات.

الصور الأولى من بروفات مسرحية ميمو

ونشر الفنان أحمد حلمي بوستر رسمي لأول مرة لمسرحية ميمو، وهذا جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليه قائلاً “ميمو 20 فبراير في موسم الرياض”.

وأعلن أحمد حلمي عن الصور الأولى لبروفات مسرحية ميمو، والتأكيد على عرضها في وقت قريب من ضمن فعاليات الرياض 2023، وسجل اول عودة إلى المسرح بعد غياب أكثر من 20 عاماً، وظهر في الصور أبطال العرض المسرح، وأولهم الفنانة هنا الزاهد وهنا شيحة والفنان أحمد رزق وحمدي الميرغني، ومحمد رضوان وهو الذي تألق كثيراً في مسلسل موضوع عائلي.

وعلق حلمي قائلاً “قريباً ميمو، موسم الرياض، البوليفارد، وتدور أحداث العرض المسرحي في إطار ممزوج بين الكوميديا والتراجيديا، ويصاحبه استعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية تم تجهيزها بمواصفات عالمية”.