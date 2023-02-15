نوال الزغبي تكشف حقيقة زواجها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 08:25 مساءً - نوال الزغبي، كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي حقيقة زواجها وذلك بعد إثارتها للجدل والتساؤلات خلال الساعت القليلة الماضية بعد نشرها لصورة عبر “إنستجرام” أمس الثلاثاء بالتزامن مع عيد الحب وظهرت فيها وهي مرتدية خاتم وتمسك بيدها ورده ، الأمر الذي جعل البعض يزعم أنها تزوجت.

ونشرت نوال الزغبي منذ قليل من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التغريدات “تويتر:" لم ولن أتزوج.

وأحيت نوال الزغبي مؤخرا سلسلة حفلات في أمريكا خلال الفترة الماضية بدأت 19 نوفمبر في ولاية بوسطن، وانتهت بحفلة يوم 3 ديسمبر الماضي.