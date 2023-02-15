اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل.. الموت يفجع الفنان حكيم.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المطرب الشعبي حكيم اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة شقيقه الأكبر، العمدة حسن عبد الصمد.حيث كتب حكيم من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى.. توفى إلى رحمة الله شقيقي الأكبر العمدة حسن عبد الصمد”.

وتابع: “غفر الله له واسكنه فسيح جناته، والعزاء يوم الأحد موافق ١٨ فبراير مسجد الشرطة الشيخ زايد ولا يراكم الله مكروه في عزيزاً لديكم”.

حفلات حكيم

يُذكر أن آخر حفل غنائي أحياه المطرب الشعبي حكيم، كان في دولة كندا، في شهر ديسمبر الماضي، ضمن جولة غنائية قصيرة هناك.

حيث أحيا حكيم الحفل الأول في انترناشيونال سنتر مسيساجا أونتاريو، أما الحفل الثاني فقد أحياه على مسرح أوليمبيا مونتريال.