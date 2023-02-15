اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسل جديد يواجه أزمة كبيرة ويصل لمجلس النواب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد عرض الحلقتين الأوليين فقط، يواجه المسلسل المصري "بالطو"، عدة ازمات في الشارع المصري، وعلى المستوى الرسمي، حتى وصل إلى مجلس النواب.

واتهم العمل، بإهانة أهالي مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، والإساءة إلى المدينة التي من المفترض أن تدور أحداث المسلسل فيها.

وبدوره، رد الدكتور أحمد فياض، كاتب ومؤلف المسلسل، على هذه الإتهامات والإنتقادات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، وأكد ان مطوبس جزء من مصر، وجميع المصريين اخوان، ولو كان هناك نية للإساءة لأي مدينة أو لأي شخص، ستكون هذه إساءة مباشرة للمشاركين في المسلسل.

وأوضح، الكاتب، أن القرية التي تناولها العمل، ليست مركز مطوبس، ولكن تم نقل الأحداث وكأنها تجري في هذه المدينة، مؤكدا انهم لم يكونوا يتوقعون أن يتصدّر المسلسل التريند منذ بداية عرضه، وردود الأفعال كانت مبهجة وتدعو للفخر.

وتدور الأحداث الأولى من مسلسل بالطو، حول دكتور الأسنان الشاب عاطف، الذي تسلم منصب في وحدة صحية بمركز مطوبس، ويستعرض العمل رحلة الشاب في هذا المكان، وكيفية تعامله مع العاملين فيها، حيث كان يستغل المرضى.

والعمل من بطولة نخبة من الفنانين، منهم: عصام عمر، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول ومحمد رضوان، وغيرهم.