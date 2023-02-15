اتفرج- انت الان تتابع خبر صدمة كبيرة .. وفاة فنان معروف بجرعة مخدرات زائدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار موقع TMZ المعني بأخبار المشاهير، ان الشرطة عثرت أمس الثلاثاء، على الممثل الأمريكي، أوستن ماجورز، متوفيا في منزل مخصصا للمتشردين في مدينة لوس أنجلوس، بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

وأكد التقرير الذي نشره الموقع، ان الممثل الشاب الذي توفي بعمر يناهز ال27، تناول كمية كبيرة من الفنتانيل، ولا توجد أي ظروف غامضة لحالة الوفاة.

وسينتهي، يوم الاثنين القادم الطب الشرعي من تشريح الجثة، وستعلن النتيجة في الأشهر القليلة القادمة، رغم ان النتيجة متوقعة وواضحة، وخاصة بعد تصريحات مصدر مقرب من الراحل الذي كان يعرف الظروف المحيطة به.

وبدورها، نشرت عائلة ماجورز في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان ابنهم كان إنسانًا محبًا ولطيفا، وفنانا ورائعًا، كان يشعر بالفرح والفخر خلال مسيرته التمثيلية، كما كان نشطا في الكشافة، وتخرج من كلية الفنون السينمائية، وكان له شغفا بالإخراج والموسيقى.

يذكر أن أوستن ماجورز، اشتهر بتجسيد شخصية ثيو سيبوفيتش، نجل المحقق آندي في مسلسل NYPD Blue، والذي عُرض لمدة 7 مواسم متواصلة.