اتفرج- انت الان تتابع خبر بماذا رد الدفاع المدني السوري على طلب انجلينا جولي بتبني آية الان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت بعض صفحات الأخبار، على مواقع التواصل الإجتماعي، أخبارا حول تقديم النجمة العالمية أنجلينا جولي طلبا بتبني الطفلة السورية الرضيعة أية، التي ولدت يتيمة تحت الأنقاض، خلال الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأشارت الأخبار المتداولة، ان الدفاع المدني السوري رفض طلب الفنانة الأمريكية، حيث نشرت احدى الحسابات عبر التويتر، بيانا حول هذا الأمر، لكن وبعد التواصل مع رائد الصالح، مدير منظمة الدفاع المدني السوري، من قبل فريق منصة (تأكد)، نفى حقيقة هذا الادعاء، مؤكدا أن مهمة فرق الإنقاذ التابعة لهم تتمثل برفع الأنقاض، وإنقاذ المنكوبين واسعاف الجرحى، وانتشال الجثث، وليس لها أي دور يتعلق بالناجين، لأن ذلك يقع على عاتق المشافي التي تستقبلهم بالتعاون مع الشرطة المدنية.

الجدير بالذكر، ان هناك عدد من المشاهير العرب والعالم ومنظمات إنسانية، قدمت طلبات لتبني الرضيعة، إلا أن الدفاع المدني أكد على ابقاء الطفلة لديهم حتى يظهر أحد أقاربها.

ومن أبرز الفنانين الذين طلبوا تبني أيه: فيولا ديفيس، نبيلة عبيد، رابح صقر، هدى الشعراوي، وغيرهم الكثير.

الجدير بالذكر، ان والدة الطفلة توفيت تحت الأنقاض وهي تلدها أعقاب الزلزال المدمر الذي اودى بحياة الآلاف، كما توفي والد الطفلة وأشقائها الأربعة.