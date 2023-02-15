صاروخ مصر.. رانيا يوسف تحتفل بعيد الحب بالفساتين الحمراء

اتفرج- انت الان تتابع خبر صاروخ مصر.. رانيا يوسف تحتفل بعيد الحب بالفساتين الحمراءوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة رانيا يوسف، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالها بعيد الحب على طريقتها الخاصة.حيث نشرت “رانيا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو يتضمن عدة صور مجمعة لها، ظهرت فيها بأكثر من فستان أحمر، وممسكة بوردة حمراء، وأرفقت مع الفيديو التعليق التالي: “عيد حب سعيد”.

الفيديو من هنا.

وقد نال الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (اجمل ما فيها أنها تحب الحياه وتدلع نفسها)، (غزالة)، (ملكة الجمال والاناقه والحب والانوثة)، (مش بتكبري خالص)، (عيد حب سعيد عليكي يا قمر)، (ملكة الجمال والدلال