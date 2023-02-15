اتفرج- انت الان تتابع خبر شاب سوري طلب المساعدة من هيفاء وهبي وهكذا ردت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب شاب سوري تضرر من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المساعدة من الفنانة هيفاء وهبى من خلال مقطع فيديو نشرته الفنانة اللبنانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” .



هيفاء وهبى علقت على الفيديو قائلة: "أنا قلبي لكم وتحت أمركم".وقال الشاب السورى لـ هيفاء وهبى: “هذا الفيديو من حلب موجه إلى هيفاء وهبي”.



من ناحية أخرى، تنتظر هيفاء وهبى عرض فيلمها الجديد “رمسيس باريس” فى عيد الفطر المقبل، وطرحت شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، الإعلان التشويقى الأول لفيلم "رمسيس باريس" للفنانة هيفاء وهبى تمهيداً لعرضه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل 2023، حيث بدأت الشركة المنتجة في عمليات الدعاية للفيلم مبكراً، وتستعد لطرح البرومو خلال الفترة المقبلة،كما طرحت البوستر الدعائى للفيلم.