اتفرج- انت الان تتابع خبر رسالة مؤثرة من يوسف طافش لإبنته نسرين .. ما القصة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام يوسف طافش، والد الفنانة السورية نسرين طافش بإرسال رسالة لها بمناسبة عيد الحب معرباً عن محبته لها لكونها قدوة في بر الوالدين وفق تعبيره.



وكان والد نسرين طافش قد كتب : "ابنتي الغالية نسرين شكراً لله لأنك موجودةٌ في حياتنا، أنا وأمك وأخواتك نفتخر بك فنانةً وإنسانة".



وأضاف: "أنتِ قُدوةٌ في بِرِّ الوالدينِ ومحبةِ الأهل، بل ومحبة الناس جميعا، أدامكِ اللهُ عيداً لأعيادنا وفرحةً لقلوبنا، وكل يوم وأنت بألف خير".



وكانت قد أعربت نسرين طافش عن حزنها الشديد بعد الزلزال الذي حدث في سوريا وقالت: "كتير صعب الشي اللي شفناه ، مناظر مؤلمة وبشعة، أنا بنت حلب، عم شوف قدامي شوارع وحارات مدمـرة، أنا بعرف هالحارات ومشيت فيها وأنا صغيرة".