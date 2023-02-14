اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ليلي علوي رجعت بنت عشرين سنة بالأحمر الناري الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ليلي علوي مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت ليلي علوي خلال أحدث جلسة تصوير ضعت لها خلال الساعات الماضية احتفالاً بعيد الحب 2023 مرتدية توب من اللون الأحمر الناري والضيق ومع جيب جلد كشف عن مفاتنها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، معلقة إرسال الحب للجميع داخل وعبر الحدود ، عيد حب سعيد

وعلق الجمهور على الصور مثل طول عمرك ملكة جمال وبحبك من ايام افلام وليد توفيق