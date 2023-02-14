اتفرج- انت الان تتابع خبر بالأحمر الملعلع.. نرمين الفقي تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة نرمين الفقي، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالها بعيد الحب على طريقتها الخاصة.حيث نشرت “نرمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا طويل باللون الأحمر، به فتحة تصل إلى أعلى الركبة، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “كل عيد حب وكلنا قلوبنا نظيفه وطيبه ومحبه الخير_كل_عيد\حب_واحنا في_سلام”.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (كل عيد حب وانتي قمر