اتفرج .. أصالة نصري تحتفل بـ”عيد الحب 2023″ بهذه الطريقة المثيرة : بوسة مشبك وحضن

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أصالة نصري تحتفل بـ”عيد الحب 2023″ بهذه الطريقة المثيرة : بوسة مشبك وحضنوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة والمغنية السورية الجميلة أصالة نصري صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.وظهرت أصالة خلال احتفالها بعيد الحب 2023 ترتدي من فستان من اللون الأخضر الناري المكشوف من منطقة الصدر وتقوم بتقبيل زوجها فائق حسن، في فمه أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي القليل من المكياج واستخدام احمر الشفاة مع ترك شعرها منسدلا علي ظهرها .

وأشعلت هذه الصورة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا في مصر الوطن العربي حول الفنانة السوية.