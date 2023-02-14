اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور.. ومتابعون: جورجينا الغلابة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية بنطلون وبليزر باللون الأسود، وانتعلت حذاء بوت فرو طويل، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (مين جورجينا دة والقمر ياسمين عندنا)، (جورجينا الغلابة)، (جميلة الجميلات)، (للجمال عنوان اسمه ياسمين صبري وبس)، (بضحك اوي للناس اللي بتقول جورجينا

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (مين جورجينا دة والقمر ياسمين عندنا)، (جورجينا الغلابة)، (جميلة الجميلات)، (للجمال عنوان اسمه ياسمين صبري وبس)، (بضحك اوي للناس اللي بتقول جورجينا

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (مين جورجينا دة والقمر ياسمين عندنا)، (جورجينا الغلابة)، (جميلة الجميلات)، (للجمال عنوان اسمه ياسمين صبري وبس)، (بضحك اوي للناس اللي بتقول جورجينا