اتفرج- انت الان تتابع خبر جومانا مراد عن عيد الحب: لا نحتفل وسنتبرع لمتضرري الزلزال في سوريا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة جومانا مراد، رفضها الاحتفال بعيد الحب، في ظل الأحداث الصعبة التي تمر بها سوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضربها فجر يوم الإثنين الماضي.وقد نشرت “جومانا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة للعلم السوري مكتوب عليه: “بمناسبة عيد الحب، أهدي حبيبتك سوريا.. أهدي كل السورين، كنت بدك تهدي حبيبتك، كنت بدك تهدي أمك، أهدي حبيبتك سوريا بالتبرع لمتضرري الزلزال”.

وأرفقت جومانا مراد مع الصورة التعليق التالي: “البعض منا يلتبس عليه البوست شاهدوه جيدا، تمنعوا نحن لا نحتفل وأعرفوا نيتنا التبرع لمتضرري الزلزال كلهم كلهم كلهم في سوريا”.

مسلسل جومانا مراد

يُذكر أن الفنانة جومانا مراد تصور في الوقت الحالي مشاهدها في مسلسل “عملة نادرة” والمقرر عرضه في رمضان 2023.

مسلسل “عملة نادرة” بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، جومانا مراد، فريدة سيف النصر، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.