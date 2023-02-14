الهضبة بيعيد على الحبيبة.. عمرو دياب يطرح أغنية “بطمن عليك” في عيد الحب

اتفرج- انت الان تتابع خبر الهضبة بيعيد على الحبيبة.. عمرو دياب يطرح أغنية “بطمن عليك” في عيد الحبوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان عمرو دياب، على الاحتفال بعيد الحب على طريقته الخاصة، وذلك بطرح أحدث أغانيه والتي حملت عنوان “بطمن عليك”.أغنية “بطمن عليك” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

الأغنية من هنا.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك

غير بس إنك ترد

إنت كويس بجد؟

مش ناقصك أي حاجة؟

مش ناقصك أي حد؟

يابعيد عن عيني

ياعيني بعيد

م القلب أنا بسلم

منا معزز سلام الإيد

وكان الملحن عزيز الشافعي قد أعرب عن سعادته بالتعاون مرة أخرى مع الفنان عمرو دياب، بعد آخر تعاون بينهما من خلال أغنية “زي ما انتِ” والتي تم طرحها عام 2020.

حفل عمرو دياب

يُذكر أن الحفل الغنائي الأخير الذي أحياه الفنان عمرو دياب كان بالمملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، وقد شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، تفاعل بشدة مع الأغنيات القديمة والجديدة التي قدمها الهضبة.