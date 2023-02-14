شاهد.. زوج عبير صبري: كل عيد حب وأنت بخير يا روحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 05:29 مساءً - احتفل أيمن البياع، زوج الفنانة عبير صبري، بـ عيد الحب، وشارك صورة برفقة زوجته، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت عبير صبري بإطلالة رومانسية في أحضان زوجها، وكتب البياع قائلا “كل عيد حب وانتي بخير يا روحي، وان شاء الله كل حياتك حب بحب من منتقي انا مافي يوم للحب المفروض الناس تعيش كل يوم بالحب”.

وأضاف زوج الفنانة عبير صبري "من هذا المنطلق ولوجود أهميته بحياتنا اتعمل ليه عيد زي كل شي مهم بتعمله عيد لتفرح الناس ان الحب موجود بيناتنا والحب يتمثل بكل شي بحياتك لهيك يا اصدقائي ومتابعين انا كمان بحبكم وكل عيد حب وانتوا طيبين".