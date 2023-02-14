الكينج هيغني في أبو ظبي.. اعرف موعد حفل محمد منير وأسعار التذاكر

اتفرج- انت الان تتابع خبر الكينج هيغني في أبو ظبي.. اعرف موعد حفل محمد منير وأسعار التذاكروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد الفنان محمد منير، لإحياء حفله الغنائي المقبل، والمقرر إقامته في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، خلال الشهر الحالي.وقد نشر “منير” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” الملصق الدعائي للحفل، وأرفق معه التعليق التالي: “جمهور الإمارات العظيم، مستنيكم يوم 25.02.2023 في أبو ظبي”.

أسعار تذاكر حفل محمد منير في أبو ظبي

وقد أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنان محمد منير في إمارة أبو ظبي أسعار تذاكر الحفل، والتي جاءت على النحو التالي:

الفئة الصفراء: يبلغ سعر التذكرة بها 44.20 درهم إماراتي، أي حوالي 1349 جنيه مصري.

الفئة البرتقالية: يبلغ سعر التذكرة بها 58.94 درهم إماراتي، أي حوالي 1799 جنيه مصري.

الفئة الحمراء: يبلغ سعر التذكرة بها 73.67 درهم إماراتي، أي حوالي 2248 جنيه مصري.

حفلات محمد منير

يُذكر أن هذا الحفل هو الثاني للفنان محمد منير خلال شهر فبراير، إذ أنه من المقرر أن يحيي حفلًا غنائيًا يوم 19 فبراير في دبي بمناسبة عيد الحب.

كما يحيي الفنان محمد منير حفلًا آخر في السودان، ولكن لم يتم تحديد موعده بعد، وذلك حسبما أعلنت مؤسسة نيرفانا الثقافية.