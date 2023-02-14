اتفرج- انت الان تتابع خبر سر رشاقة الفنانة نادية الجندي.. بدون رجيم تعرف عليه من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه عدد كبير من متابعي نجمة الجماهير سؤال لها حول السر وراء رشاقتها، وايضاً نوع الرجيم الذي تتبعه، ووجدت ايضاً الكثير من التساؤلات الأخرى حول قيامها بإجراء عملية لأنقاص الوزن أو لا.

سر رشاقة الفنانة نادية الجندي

وأفصحت الفنانة نادية الجندي عن الر وراء رشاقتها، وهذا بالرغم من تقدمها بالعمر، وردت على السؤال قائلة الحقيقة أنها لجأت إلي بض عمليات التجميل، والسر الأساسي وراء رشقتها قالت في إحدى اللقاءات، هو إن سر رشاقتها وهو الصدق لأنها من الشخصيات المتصالحة مع نفسي.