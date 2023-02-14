وزيرة الثقافة تتفقد القومي للترجمة وورش الأوبرا وتوجه بطرح إصدارات المركز بأسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 03:29 مساءً - تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، مبنى المركز القومي للترجمة، ومنطقة ورش دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

حيث تفقدت وزيرة الثقافة، المخزنَ المُلحق بمبنى المركز القومي للترجمة، وعددًا من القاعات، بالإضافة إلى برج المبنى الرئيسي.

ووجهت وزيرة الثقافة بوضع خطة شاملة بالتنسيق بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، لتسويق إصدارات المركز القومي للترجمة، وطرحها بأسعار مُخفضة ضمن مبادرة "الثقافة والفن للجميع "بالقاهرة والمحافظات، كما وجهت وزيرة الثقافة، بإهداء إصدارات المركز إلى مكتبات الجامعات والمدارس ، وذلك لتعظيم الاستفادة من العناوين المُهمة التي يُصدرها المركز، للوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة فئات المجتمع.

وخلال تفقدها ورش دار الأوبرا المصرية ، شددت وزيرة الثقافة، على سرعة إزالة الإشغالات والديكورات التي تم تكهينها بمنطقة الورش خلف جراح الأوبرا، كذلك وجهت وزيرة الثقافة، بسرعة نقل السيارات المُكهنة وإخلاء منطقة الجراج بالكامل، وذلك للحفاظ على الشكل العام لدار الأوبرا المصرية، وإعادة وجهها الحضاري.

وقال الدكتور خالد داغر : "يتم وضع خطة شاملة لتطوير المنطقة المُحيطة بمبنى دار الأوبرا المصرية، تتضمن الاستعانة بشاشة العرض فقط للإعلان عن عروض دار الأوبرا، وإزالة التشوهات البصرية ولافتات الإعلانات المُكررة"، وأشار إلى أن الديكورات سيتم تخزينها والاستفادة بما يصلح منها في العروض المُقبلة، أما الديكورات التي تم تكهينها، فسيتم التعامل معها وفقًا لقانون الخدمات الحكومية، وبما يحقق الشكل الحضاري الأمثل للمنطقة.