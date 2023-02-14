اتفرج- انت الان تتابع خبر يحدث لأول مرة في تاريخ صالات السينما المصرية .. ما علاقة السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت صالات السينما في جمهورية مصر العربية حدثا لاول مرة في تاريخها حيث عرض فيلم سعودي يدعى الهامور، ليعد أول عمل سعودي يعرض في مصر.



وكتب الفنان السعودي حسام داغر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مبروك لاصدقائي ابطال فيلم ( الهامور ) اول فيلم سعودي يعرض في مصر الفيلم حلو قوي حقيقي ممتع لدرجة كبيره و مضحك جدا و القصة حلوة قوي بشكر صديقي المنتج عدنان الكيال علي دعوتي لحضور الفيلم .. و هذا هو دور مصر في احتواء و احتضان اخواتنا في الصناعة تظل مصر دائماً الدولة الرائدة في صناعة السينما و عندما تأتي دولة كبيره مثل دولة السعودية الشقيقه و تدخل المجال السينمائي بقوة لابد من دور مصر في الاحتواء و الاستقبال الحافل كما هي معتادة دوما.



فيلم الهامور مستوحى من أحداث واقعية فى مدينة جدة وتدور أحداثه حول "هامور سوا" أشهر محتال في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث شكل رجل الأعمال شبكة من المحتالين لجمع الأموال من المساهمين وتوزيع أرباح وهمية، ليرتفع عدد ضحاياها إلى أكثر من 40 ألف شخص بمبالغ مليار و400 مليون ريال، وذلك من خلال "حامد" حارس الأمن الذي تمكن من جمع. ثروة ضخمة متبعا أحد الأساليب غير التقليدية، بمساعدة مجموعة كاملة من المعارف والأصدقاء، وتنهار مملكته نتيجة فساده هو شركاؤه.



ويخوض بطولة الفيلم كل من النجوم فهد القحطاني، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، خيرية أبولبن وحسام الحارثي وعلي الشريف وفاطمة البنوي والفيلم من إخراج عبدالإله القرشي، وتأليف هاني كعدور وعمر باهبري.