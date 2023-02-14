اتفرج- انت الان تتابع خبر لفتة إنسانية من نجم باب الحارة للمتضررين جراء الزلزال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ساهم الممثل السوري مصطفى الخاني بمساعدة العائلات المتضررة من الزلزال، الذي ضرب سوريا الأسبوع الفائت والذي أسفر عن خسائر فادحة في الارواح.



وكان الخاني قد نشر عبر صفحته الخاصة عبر "انستغرام"،منشوراً يطلب به من المتضررين إرسال رسالة له بالاسم الثلاثي ورقم الهاتف، حتى يستطيع المساعدة، مؤكدا أنه سيتكفل بدفع أجار منازل لإيوائهم ريثما تمر هذه الفترة العصيبة، بعد تأكده من مختار منطقتهم، بأن منزلهم قد تهدّم بالفعل.



وقال مصطفى في تعليقه: "أرجو من جميع العوائل في محافظة حماة التي انهدمت منازلها بسبب الزلزال وليس لديهم مكان للسكن، إرسال رسالة على الخاص بالاسم الثلاثي ورقم الهاتف، وبعد أن نتأكد من مختار منطقتهم بأن منزلهم قد تهدّم، سأتكفل بأجار منازل لإيوائهم ريثما تمر هذه الفترة العصيبة".