شاهد.. عمر كمال يروج لأغنيته ”النجمة البعيدة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 12:29 مساءً - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، مقطع فيديو لأغنيته “النجمة البعيدة” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتفاعل معه الجمهور خلال التعليقات، معبرين عن إعجابهم بالأغنية، وكتب عمر كمال: “صباح الحب”.

وطرح المطرب عمر كمال أحدث أغانيه والتي تحمل اسم “النجمة البعيدة”، وهي ديو مع الفنانة شيماء مغربي وطرحها عبر “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات أسامة الوكيل، ومن ألحان الملحن عمرو قطب والذى سبق وقدم معه أكثر من أغنية ناجحة، منها “ضيعنا” التى قدمها مع عبد الباسط حمودة.