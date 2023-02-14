اتفرج- انت الان تتابع خبر سمية الخشاب بنصيحة نارية للسيدات: افعلي هذا الأمر مع زوجك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة سمية الخشاب، عن عيد الحب، مؤكدة أنها شخصية عقلانية رومانسية وعقلها يتدخل في الوقت المناسب.

تحدثت الفنانة المصرية، سمية الخشاب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الستات، عن عيد الحب وطبيعتها الشخصية وخبراتها في العلاقات.

وأكدت الخشاب، انها ذات طبيعة عقلانية رومانسية، وعقلها يتدخل في الوقت المناسب، لذلك لا تزال على قيد الحياة، واكتسبت ذلك مع النضج والخبرات.

أما عن رأيها بعيد الحب، أكدت الفنانة المصرية، أنها لا تعترف به، لأنه لا يوجد يوم معين للحب، لأن من يشعر بهذا الإحساس الجميل، سيحب دائما وفي أي الوقت، والهدايا تقدم دون مناسبة محددة، وخاصة ان النساء تحب الهدايا.

وتابعت سمية الخشاب، حديثها بالقول، أن الحب لا يقتصر على الرجل والمرأة فقط، بل يحب الإنسان نفسه أيضا، ويجب الا يعلق سعادته على شخص آخر في حياته، ووجهت رسالتها للنساء حتى يحبن انفسهن ويقدرنها ويسعدها، دون انتظار ذلك من احد.

وقدمت الخشاب نصيحة للسيدات قائلة: "حبي نفسك وادلعي وانبسطي، لما تعرفي باس ورد جوزك مش هيفيد بحاجة"، مؤكدة ان الرجل الذي يريد ان يخون سيخون بأي طريقة، والانشغال بذلك لن يفيد شيئا، ويجب على كل النساء الا تضيع طاقتها وتتعس نفسها حتى لا تمرض بالضغط والسكر من التفكير، بحسب تعبيرها.