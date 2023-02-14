اتفرج- انت الان تتابع خبر قرار المحكمة الأخير بقضية زوج نانسي عجرم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد مرور 3 سنوات على الواقعة، أصدرت المحكمة قرارها الأخير بقضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى، في منزل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.

واستنادا على المادة 184 و 563، في قانون العقوبات، قضت المحكمة بمنع محاكمة فادي الهاشم، وتبرئته من تهمة القتل العمد باعتباره دفاعًا عن النفس، طالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة.

يذكر أن ازمة زوج الفنانة نانسي عجرم، بدأت في 2020، عندما تعرض منزلهما لمحاولة سرقة من شاب مُسلح، واضطر الهاشم، لإطلاق النار، دفاعا عن نفسه وعائلته، حتى أوقعه قتيلًا.

يذكر ان أهل القتيل قد حركوا الرأي العام، وشنوا هجوما حادا على فادي الهاشم ونانسي عجرم، وحاولوا تكذيب الادعاءات التي اتهمت ابنهم باقتحام المنزل للسرقة وأكدوا أنه لم يكن لصًا بل كان يعمل في مزرعة نانسي، ودخل منزلها للمطالبة بحقوقه، والمطالبة بمبلغ من المال كان يريد استعادته، لهذا طالبت أسرة محمد بتشريح الجثة والتحقيق مع فادي الهاشم.

كما انقسم الجمهور بين مصدق لرواية الهاشم وعائلته، والتأكيد على حقه بالدفاع عن نفسه، وبين مدافعا عن القتيل، واعتباره مظلوم وتعرض للقتل العمد لأسباب خفية.

وفي ذات السياق، عرضت منصة شاهد في تلك الفترة، فيلم وثائقي بعنوان "الرواية الكاملة"، يكشف تفاصيل اقتحام الشاب السوري، للفيلا، والرد على الكثير من التساؤلات التي أحاطت بالقضية.