تطورات الصحية للموسيقار حلمي بكر بعد خروجه من المستشفى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 11:33 مساءً - كشف الدكتور نور أبو حساب، الطبيب المشرف على علاج الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل الحالة الصحية للملحن حلمي بكر، بعد خروجه من المستشفى وذهابه إلى منزل ابنته.

وأضاف نور أبو حساب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحالة الصحية للملحن حلمي بكر شهدت استقرارا في الفترة الأخيرة، كما أنه الآن يتناول وجبة الغداء.

وتابع: الموسيقار فضل الخروج إلى ابنته، لأنها ترفع من حالته المعنوية وتقوم بتهجيز له الأطعمة التي يحبها.

وتعرض الموسيقار حلمي بكر لأزمة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لعمل الفحوصات الخاصة على القلب، وأتضح أنه يعاني من التهاب حاد في الشعب الهوائية ووجود مياه على الرئة، بالإضافة إلى ارتفاع ضربات القلب، واحتباس مياه في القدم.