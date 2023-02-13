

اتفرج- انت الان تتابع خبر مصرع مخرج مصري مشهور في حادث مروع بأمريكا .. صورة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -أعلنت الفنانة نجلاء بدر، عبر "فيسبوك" مصرع المخرج أحمد رفعت بحادث سير في الولايات المتحدة.



وكتبت نجلاء بدر: "بقالي كتير ماعرفش عنه حاجة سمعت إنه هاجر من زمان يوم ما أشوف صورته وأسمع عنه يكون خبر وفاته خبر حزين قوي لا إله إلا الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".



وكتبت الإعلامية لينا شاكر عبر حسابها على الفيس بوك: "بفتح الـ facebook لقيت صورتك، قلت تبقي غيرت profile picture وكنت حدخل اقولك منور يا نجم بس اتصدمت وقلت اكيد لأ لا واتضح أنه آه للأسف الناس بتنعيك يا أحمد في وفاتك!!!!! مش مصدقة مشيت بدري وفجأة بس أكيد ما تغلاش علي اللي خلقك وكلنا رايحين



وأضافت: أحمد هو واحد من المخرجين المؤسسين لقناة النيل للمنوعات واشتغلت معاه كمية برامج كتيرة قوي، حقيقي أنت عشرة عمر كنت بحب اشتغل معاك حتي لما هاجرت أمريكا كنت دايمًا تكلمني تسأل عليا ونرغي في الشغل واخبار المحطة مش عارفة أقول أيه غير أني ادعيلك أن ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك.