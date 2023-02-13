مسلسل دهب خطف قلوب الجمهور.. أعرف مواعيد عرضها على منصة شاهد

خطف مسلسل دهب قلوب وأنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث شهد الاعلان حالة من التشويق والإثارة.

يناقش مسلسل دهب مجموعة من الأعمال والقضايا الدرامية الاجتماعية خاصة وأنها تقدم الكثير من المشاهد الرومانسية. ومن ثم، فإنها تعتبر من الأعمال الأقرب لدى الجمهور.

أبطال مسلسل دهب

يشارك في بطولة مسلسل دهب كلا من نور الغندور وأحمد شعيب، مجموعة من نجوم الدراما اللبنانية رشا بلال، ساشا دحدوح، غفران محمد، علي منيمنة، سامي أبو حمدان، نيكولا مزهر، عمر ميقاتي، جناح فاخوري، كارلا بطرس.

والمسلسل من تأليف بثينة عمر وإخراج محمد سمير. وكشف المنتج جمال سنان عن البوستر الأول للمسلسل الذي يجمع نور بشعيب.

موعد عرض مسلسل دهب بنت الأوتيل

عزيزي القارئ، نقدم لك خلال التقرير المفصل موعد عرض مسلسل دهب الذي يعرض في مصر والوطن العربي على منصة شاهد الرقمية على يوم 11 فبراير 2023، حيث أن المسلسل يعرض على شاهد يوم السبت من كل أسبوع.

أحداث مسلسل دهب بنت الأوتيل

تدور أحدث قصة مسلسل دهب، حول فتاة تدعى هند التي تجسدها الفنانة نور الغندور، حيث أنه تعمل داخل أحد الفنادق وتواجه العديد من المواقف التي تتطلب منها التدخل في الحال لتتجه، ويشمل أحداث المسلسل لقطات من الأكشن والإثارة إلى نوعية من الرومانسية الخاصة.