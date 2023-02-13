اتفرج- انت الان تتابع خبر ميريام فارس.. سبب الهجوم عليها بعد فيديو تبرعها لضحايا الزلزال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر الغرض الأساسي من حفل الفنانة ميريام فارس في كندا وهو إنساني، وبعدها تعرضت إلى الكثير من التعليقات الهجومية شديدة اللهجة بعدما أعلنت عن تبرعها بعائدها الكامل لجميع المتضررين من زلزال سوريا، وهو الذي حدث الأسبوع الماضي.

سبب تعرض ميريام فارس للهجوم

وتوقفت النجمة اللبنانية عن الغناء أثناء الحفل وأعلنت أنها سوف تتبرع بأجرها كامل عن الحفل في كندا لكل المتضررين من الزلزال، وفي بداية حديثها توجهت بالشكر والتحية لجمهورها وجميع محبيها وهم الذين حضروا حفلها، وقالت “فرحة الليلة ما تنوصف لأن فرحة الليلة فرحة عطاء… هذه الحفلة قررت فيها التبرع لكل الأشخاص المتضررين من زلزال سوريا”.

وتفاعل الجمهور كثيراً مع لفتت ميريام فارس الإنسانية وعبر العديد من متابعيها على السوشيال ميديا عن دعمهم لها، والقرار الذي اتخذته لتدعم المتضررين ن الزلزال المدمر، وتعرضها إلى الهجوم العنيف وانهالت عليها الكثير من التعليقات القاسية، والسبب في ذلك أسلوبها في التبرع لكل ضحايا الزلزال على المسرح وكلماتها التي لا تتلاءم مع حجم الكارثة واستفزت به عدد كبير من المتابعين، وانتقدوا إطلالتها ووصفوها بالجريئة وارتجت فستان أحمر مكشوف من الصدر.