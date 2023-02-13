اتفرج- انت الان تتابع خبر سعره 41 ألف جنيه.. إليسا تتألق بفستان أحمر في حفلها الأخير بلبنان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت المطربة اللبنانية إليسا، في الحفل الغنائي الذي أحيته مساء السبت 11 فبراير في لبنان، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.وارتدت إليسا خلال الحفل فستانًا أحمر قصير مصنوع من التول ومزين من الأمام بالشراشيب من منطقة الصدر وحتى الأسفل، والفستان من ستيلا ماكارتني ويبلغ سعره 1377 دولار، أي حوالي 41 ألف جنيه، وانتعلت حذاء من GIANVITO ROSSI بنفس لون الفستان سعره 652 دولار، أي ما يعادل 20 ألف جنيه.

إليسا: الموسيقى هي المنفذ الوحيد للهروب من الأزمات

وخلال الحفل، حرصت إليسا على التحدث لجمهورها قائلة: ” الحمدلله ان الموسيقى هي المنفذ الوحيد اللي بنقدر نتنفس فيه.. لما بغني والناس تسمعني، ولاحظنا اللي بيحصل بره الله يساعد كل العالم، إحنا أخدنا دورنا، والله يكون مع كل الناس اللي خسروا الضحايا الله يصبرهم والله يحمي لبنان ويحمينا أهم شيء لأنه ما بقى فينا، اتبسطوا؛ لأن بيحقلنا نتبسط ونستمتع بالموسيقى ونعيش كمان”.

يُذكر أن هذا الحفل هو الأول للمطربة إليسا، بعد العملية الجراحية التي أجرتها بيدها مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.