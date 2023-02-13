اتفرج- انت الان تتابع خبر سمية الخشاب تنصح الشباب: اتجوزوا بعد سن الأربعين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عادت الفنانة سمية الخشاب، مرة أخرى للتواصل مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على توجيه النصائح لهم، وهذه المرة نصائح تخص الزواج.حيث ردت “سمية” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”على سؤال وجهه له أحد المتابعين عن السن المناسب للزواج، فأجابت قائلة: “40، تكون عملت فلوس كويسة تعيش أولادك ومراتك فمستوي كويس بدل ما تتجوز بدري وتخلف 3 أو 4 ويطلعوا صايعين ويبقوا عالة علي المجتمع”.

وعندما اعترض أحد المتابعين على فكرة الزواج في سن الـ 40 وتفضيله الزواج في سن الـ 25، ردت عليه قائلة: “أتجوز وانت عندك 25 ووريني إزاي هتربي وهتعلم وهتصرف علي مراتك وعيالك، أهو التفكير اللي زي ده اللي بيسبب الأزمات الاقتصادية، فاكرين الجواز إنجاز”.

مسلسل سمية الخشاب

يُذكر أن الفنانة سمية الخشاب انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهد أحدث مسلسلاتها والذي يحمل عنوان “أرواح خفية”.

مسلسل “أرواح خفية” بطولة سمية الخشاب، منذر رياحنة، نضال الشافعي، فراس سعيد، نهلة سلامة، محمد طارق، نسمة محمود، وهو من تأليف سوسن عامر، ومن إخراج إبرام نشأت.