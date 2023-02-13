براءة زوج نانسي عجرم في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 08:37 مساءً - صدر قرار المحكمة بحق زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، بمنع المحاكمة على المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، تبعًا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 563 من القانون عينه.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى يناير عام 2020، بعد قيام شاب سورى بالتسلل إلى فيلا الفنانة نانسى عجرم وهو يحمل سلاحًا وفور دخوله إلى الفيلا قام زوجها الدكتور فادى هاشم بمحاولة ردعه إلى درجة أنه عرض عليه أن يحصل على بعض المال ويغادر المسكن، إلا أن اللص أصر على تبادل إطلاق النيران من مسدسه مما دفع زوج الفنانة إلى قتله على الفور.

وذكرت التحقيقات في الحادث، أن محمد حسن الموسى (مواليد العام 1989، سوري الجنسية)، قد دخل، ملثّمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، بعد تمكنه من التسلل ليلًا الى داخل المنزل مسلَّحًا بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وتابع السارق طريقه الى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهدّدًا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يمينًا ويسارًا، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق، كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس “صوت”، وقد رصدت كاميرات منزل الفنانة نانسى عجرم اللص وهو يتحرك بحرية كاملة إلى داخل المنزل مشهرًا مسدسه ومهددًا حراس المنزل.