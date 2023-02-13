شبه لفة الهدايا.. دينا الشربيني تتعرض لانتقادات وسخرية بعد إطلالتها الجريئة

اتفرج- انت الان تتابع خبر شبه لفة الهدايا.. دينا الشربيني تتعرض لانتقادات وسخرية بعد إطلالتها الجريئةوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة دينا الشربيني، لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها الأخيرة التي وصفها الكثير بالجريئة.حيث نشرت دينا الشربيني من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا يشبه الفيونكة، مكشوف من الصدر ومن الأسفل، وقامت بربط شعرها إلى الخلف، وانتعلت حذاء بكعب عالِ.

وقد سخر المتابعون من تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (دي لفه الهدايا)، (لابسه فيونكه بس)، (فعلا شبه لفه الهداية)، (في جزء متغظي يا فنانه الحقى)، (دا كولكشن الشتاء السنة دي ؟).

مسلسل دينا الشربيني

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة دينا الشربيني، كان مسلسل “المشوار” والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022.

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، سماء إبراهيم، أحمد صفوت، ندى موسى، سامي مغاوري، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.