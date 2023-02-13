اتفرج- انت الان تتابع خبر بخبر هز الوسط الفني .. وفاة فنان مصري شهير بحادث سير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بصدمة هزت الأوساط الإعلامية والفنية في مصر، توفي الفنان والمخرج المصري أحمد رفعت، إثر حادث سيارة تعرض له بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المخرج، قد نشر اخر صورة له عبر حسابه على مواقع التواصل، من داخل سيارته قبل تعرضه للحادث.

ونعا الراحل، عدد من الإعلاميين، والفنانين والنقاد، منهم الفنانة نجلاء بدر، التي عبرت في حسابها على فيسبوك، عن حزنها وتأثرها، وقالت: "خبر حزين.. ربنا يرحمه ويغفر له".

وبدورها، كتبت الإعلامية لينا شاكر عبر الفيس بوك: "شفت صورتك.. كنت حدخل اقولك منور يا نجم بس اتصدمت بخبر وفاتك.. مش مصدقة انك مشيت بدري وفجأة".

وأكدت الإعلامية، ان أحمد رفعت هو واحد من المخرجين المؤسسين لقناة النيل، وكانت تحب العمل معه، حتى عندما هاجر لأمريكا كان يسأل عنها بشكل مستمر.

كما كتب الناقد مصطفى عمار: "مع السلامة يا أحمد رفعت، في حفظ الله ورحمته"، واصفا اياه بالصديق والإنسان الرائع.

محمد رفعت من أشهر الممثلين والمخرجين في مصر، شارك في العديد من الأعمال الناجحة، منها: مسلسل زمن السقوط، مسلسل سيف اليقين، مسلسل خيانة، مسلسل فتاة من اسرائيل، وغيرها الكثير، كما أخرج العديد من الأعمال الخاصة.