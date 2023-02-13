إثارة وتشويق في مسلسل الأصلي الحلقة 2.. التفاصيل الكاملة

رياض - احمد صلاح - تصدر مسلسل الأصلي قائمة الترند في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، وذلك بعد عرضه حاليا عبر شاشة قناة dmc، ومنصة Watch It الإلكترونية، خلال السطور التالية سنتعرف على كل ماهو جديد بشأن مسلسل الأصلي.
بطولة مسلسل الأصلي
قصة مسلسل الأصلي
تدور أحداث مسلسل الأصلي في إطار اجتماعي، حيث أن المسلسل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
تدور أحداثه حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل
مسلسل الأصلي الحلقة الثانية
تدور أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الأصلي، حول الكشف عن أن فاطمة الأصلي هي السبب في دخول شقيقها فاروق إلى الحبس بعد محاولته العمل من ورائها، كما تحميه من ابنة القط التي كان يريد الزواج منها على الرغم من أن أبيها أحد أعداء العائلة.