اتفرج- انت الان تتابع خبر رانيا يوسف تشوق الشباب بالأسود الجلد الملزق.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو جديد لها, عبر خاصية الاستوري بحسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث .وظهرت رانيا يوسف خلال تواجدها داخل غرفة كواليس تصوير فيلم ورد ريحان مرتدية بلوزة مشجرة من اللون الأخضر والأسود وبنطلون جلد من الأسود الضيق للغايةأما من الناحية الجمالية قمت بترك شعرها واستخدمت القليل من المكياج، والكثير من الاكسسورات.

وعلقت الفنانة المصرية على هذا الفيديو قائلة اول يوم تصوير في فيلم ورد ريحان

الفيلم من تأليف محمد نبيل صابر ونورا أحمد، سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج محمد نبيل صابر، حيث تدور احداث الفيلم في إطار من التشويق والغموض



