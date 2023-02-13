اتفرج - انت الان تتابع خبر ياسمين عبدالعزيز تصدم المتابعين بظهورها الأخير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز محبيها وجمهورها في كل مكان مجدداً بسبب ظهورها بملامح صادمة في كواليس إعلان جديد تصوره ليتم عرضه في رمضان 2023.



وكانت ياسمين عبد العزيز قد ظهرت و كأنها خضعت لعملية حقن في الوجه، فقد ظهرت بشفاه كبيرة مع لون أحمر صارخ وخدود منتفخة، ما أثار التساؤلات مجدداً حول خضوعها لمشرط الجراح التجميلي.



لكن ما ظهرت به النجمة المصرية هو "فلتر" من تطبيق الصور "انستغرام".



وقبل أسابيع قليلة، نشرت الفنانة مقطع فيديو بنفس الفلتر حيث ظهرت فيه ملامحها مختلفة للغاية وكأنها خضعت للتجميل لزيادة حجم الخدين والشفتين، ما جعل الجمهور حائرا حول ما حدث للفنانة.



وياسمين عبد العزيز دائما ما تحب أن تداعب جمهورها مستعينة بفلاتر من تطبيق سناب شات الشهير أو من موقع إنستغرام.