انت الان تتابع خبر بالأسماء .. مكسيم خليل يفضح سارقي مساعدات المنكوبين في الزلزال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عبر النجم السوري مكسيم خليل، عن استيائه من قيام البعض بسرقة المساعدات والتبرعات التي تصل إلى المنكوبين من الزلزال الذي ضرب شمال سوريا، وكتب منشورا مطولا على حسابه في إنستغرام، دعا فيه كل الأشخاص الذين لديهم معلومات عن هؤلاء الأشخاص بفضحهم ونشر أسمائهم علنا.

وقال مكسيم في منشوره: "نداء لاصحاب الضمير، بتقدر تحكي شو شفت وتفضح هدول الاشخاص بالاسم"، مؤكدا ان هناك الكثير من الرسائل والمنشورات التي تؤكد ان هناك من يسرق الاعانات ويخفيها أو يبيعها، في الوقت الذي تعمل الأغلبية بضير ويقومون بواجبهم على أكمل وجه لمساعدة المنكوبين والمتضررين جراء الزلزال.

الجدير بالذكر، ان الفنان السوري عمل، منذ وقوع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، مع النشطاء والجمعيات الأهلية لمساندة المتضررين، وشارك عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر بأسماء أشخاص مفقودين أو بحاجة إلى مساعدات.

وعلى صعيد آخر، يستعد النجم السوري لخوض السباق الرمضاني القادم، بمسلسله الجديد "ابتسم أيها الجنرال" الذي استغرق أكثر من عام ونصف من التحضيرات، ومن المحتمل ان يكون العمل قويا ومثيرا للجدل، بسبب قصته وقربه من واقع تاريخي عاشته سوريا منذ عقود طويلة.

وكان مكسيم قد روج للعمل من خلال صورة لشخصيته في المسلسل، نشرها عبر الانستغرام، من دون أن يذكر اسم المحطة التي ستعرضه، في حين أدرجت مواقع سورية، العمل ضمن سلسلة الاعمال السورية الخاصة بالموسم الاقوى.