اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تشارك جمهورها فيديو مثير بـ”أبو سوستة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في مكان ما، مرتدية تيشرت متعدد الأوان بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، معلقة شو لازم نعمل وقت الازمات و الكوارث ؟

لايف قوة العزيمة اثناء الكوارث مع كوتش روان حاج حسين.

وعلق الكثير من جمهورها على الفيديو مثل احنا كعرب بنعزي أنفسنا قبل الأسر المنكوبه جريحكم جريحنا وقلوبنا والله حزنت مثلكم انا عن حالي انقهرت عالمناظر نسأل الله أن يرحم موتاكم ويشفي جرحاكم.