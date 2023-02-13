اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق في حضن هذا الرجل بـ”المايوة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال استضافتها في قضاء عطلتها الصيفية الماشية في احد المدن السياحية رفقة أخوها مرتدية مايوة من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج،حيث أنها ظهرت تقف وراءه

وعلقت الفنانة المصرية على الفيديو قائلة : كل سنة وانت طيب يا حته من قبلي كل سنة وانت معايا بحبك