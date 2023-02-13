اتفرج- انت الان تتابع خبر سر رشاقة الراقصة دينا.. بتجرب طريقة جديدة قبل الرقص بـ 8 ساعات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ظهرت الراقصة دينا ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة وهو الذي يبث على قناة أون الفضائية، وتعد من أهم اللقاءات التي كشفت فيها عن الكثير من التفاصيل الهامة عن حياتها الشخصية.
سر رشاقة الراقصة دينا
وأعلنت الراقصة دينا عن سر رشاقتها وحفاظها على الوزن المثالي، قائلة “بجرب طريقة إني اوقف كل منتجات الألبان والعيش والفراخ والبيض، بأكل سمك ولحمة وتوست الردة وبأكل مربي وشكولاتة وآيس كريم”.
وتابعت دينا قائلة “مش بأكل قبل الرقص بـ8 ساعات، وبوزن نفسي مرتين في اليوم، قبل ما أنام وأول ما اصحى، وأنا وزني 60 كيلو لا يتغير وطولي 167 سنتيمتر، مش بأكل كيكة ولا جاتو وبأكل الجبن المطبوخة ومش بأكل الجبنة البيضة أو الرومي لأنها خطر جداً”.