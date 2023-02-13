اتفرج- انت الان تتابع خبر سر رشاقة الراقصة دينا.. بتجرب طريقة جديدة قبل الرقص بـ 8 ساعات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الراقصة دينا ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة وهو الذي يبث على قناة أون الفضائية، وتعد من أهم اللقاءات التي كشفت فيها عن الكثير من التفاصيل الهامة عن حياتها الشخصية.

سر رشاقة الراقصة دينا

وأعلنت الراقصة دينا عن سر رشاقتها وحفاظها على الوزن المثالي، قائلة “بجرب طريقة إني اوقف كل منتجات الألبان والعيش والفراخ والبيض، بأكل سمك ولحمة وتوست الردة وبأكل مربي وشكولاتة وآيس كريم”.