اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب سجن فتاة التيك توك موكا حجازي.. لبس خادش للحياء وأعمال منافية للآداب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت جنح محكمة النقص بإصدار قرار بتأجيل النظر في الطعن التي قدمته فتاة التيك توك موكا حجازي على حسابها لمدة سنة، وذلك لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة إلى جلسة 11 مارس للحكم.

التحقيق مع موكا حجازي

وأفصحت الكثير من التحقيقات التي تقوم بإجراء الكثير من التحقيقات المختصة أن موكا حجازي تبلغ من العمر 16 عام، واعترفت على العديد من الشباب والفتيات وأقنعتهم بأن يتم إنشاء صفحات على تطبيق خاص، والقيام بعمل الكثير من الفيديوهات حى تحقق نسب مشاهدة كبيرة عن طريق الرقص واللبس الخليع والإعلانات التي سوف تأتي من هذه الفيديوهات، ونشرت فيديوهات مخلة بمساعدة العديد من الأشخاص.

وأثناء التحقيق اعترفت موكا حجازي أنها تنشر فيديوهات مخلة بالرغم من تحذير المقربين منها والمتابعين لها بخطورة هذه الفيديوهات، وأنها سوف تتعرض للمسألة القانونية، وأكدت أن الغرض الأساسي من إنشاء الصفحات السالفة الذكر وهو جلب الكثير من المشاهدات والمتابعين، وجلب الكثير من المعلنين والحصول على أرباح مالية كبيرة.