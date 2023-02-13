اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل.. صور محمد عادل قاتل نيرة على المشنقة.. أول تعليق من أسرته بعد انتشارها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشرت على جميع صفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لمحمد عادل، وهو المتهم بقتل نيرة أشرف أمام بوابة كلية الآداب في جامعة المنصورة، وارتدى بدلة حمراء وذهب لغرفة الإعدام.
صور محمد عادل قاتل نيرة على المشنقة
وأعلنت العديد من مصادر من أسرتي القاتل والفتاة الضحية أن هذه الصور المتداولة مفبركة ولا صحة لإعدام القاتل وهو مرتكب الجريمة البشعة، وهي من أبرز الصور التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
تعليق أسرة نيرة أشرف على إعدام محمد عادل
ومن ناحية أخري كشف خالد عبد الرحمن محامي أسرة الفتاة الضحية أن تنفيذ حكم الإعدام أصبح حالياً حكم قضائي لابد ان ينفذ بعد تأييد من جهة قضاة محكمة النقض، وقال “التصديق على حكم الإعدام سوف يكون خلال 20 يوم على الأكثر أثناء الفترة القادمة”، وقالت والدة محمد عادل المشهور إعلامياً بالشاب قاتل الفتاة نيرة ضحية حادث جامعة المنصورة “ابني كان ضحية ويوجد طرف آخر وراء ارتكاب الجريمة”، وهي من أبرز الأشياء الهامة.