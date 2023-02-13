عاجل.. صور محمد عادل قاتل نيرة على المشنقة.. أول تعليق من أسرته بعد انتشارها

تعليق أسرة نيرة أشرف على إعدام محمد عادل

وأعلنت العديد من مصادر من أسرتي القاتل والفتاة الضحية أن هذه الصور المتداولة مفبركة ولا صحة لإعدام القاتل وهو مرتكب الجريمة البشعة، وهي من أبرز الصور التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ومن ناحية أخري كشف خالد عبد الرحمن محامي أسرة الفتاة الضحية أن تنفيذ حكم الإعدام أصبح حالياً حكم قضائي لابد ان ينفذ بعد تأييد من جهة قضاة محكمة النقض، وقال “التصديق على حكم الإعدام سوف يكون خلال 20 يوم على الأكثر أثناء الفترة القادمة”، وقالت والدة محمد عادل المشهور إعلامياً بالشاب قاتل الفتاة نيرة ضحية حادث جامعة المنصورة “ابني كان ضحية ويوجد طرف آخر وراء ارتكاب الجريمة”، وهي من أبرز الأشياء الهامة.