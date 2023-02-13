اتفرج- انت الان تتابع خبر كيف دافعت شكران مرتجى عن كندة علوش بسبب سوريا؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت تصريحات الممثلة السورية شكران مرتجى، بسبب دفاعها كندة بسبب زلزال سوريا، والتي أثارت حالة من الجدل الواسع بين المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم أجمع، وخلال السطور التالية سنستعرض عن الدافع شكران مرتجى عن كندة.

تسائل الآلاف من المواطنين في مصر والوطن العربي والعالم عن كيف دافعت شكران مرتجى عن كندة علوش؟

فيما وجهت الممثلة السورية المقيمة في مصر كندة علوش، الشكر والتقدير للكثير من الدولة العربية الذين ساهموا في مساعدة الشعب السوري المنكوب من جراء زلزال سوريا.

كتبت كندة علوش عبر صفحات السوشيال ميديا: “عظيم الشكر لكل البلاد العربية الي قدمت وتقدم دعم عظيم للتخفيف من آلام الشعب السوري مصر السعودية الإمارات لبنان الأردن الجزائر والقائمة تطول، ولكن الألم مازال كبير بعد اليوم الخامس تضاءل الأمل في انقاذ المزيد من الأشخاص يارب ترحم الضحايا وتصبر أهالي المفقودين وتخفف آلام المصابين”.

فيما علقت المتابعة على كلام كندة مستنكر إغفال ذكر العراق وكتبت :”اخلاق الناس تظهر فعلا في المواقف واخلاق كنده ضهرت بهذا التويت مجرد ما كتبنا العراق وين وهو اول بلد كسر الحصار عن سوريا ودخلت المساعدات برا وجوا وليس منية منا هذا واجب انساني محت التويتات وكأنما اسم العراق يجرحها، العراق تاج راسك وراس اهلك واذا نطقتي اسمه اخذي التحية”.

شكران مرتجى تدافع كندة علوش

دافعت الممثلة السورية شكران مرتجى عن كندة علوش فكتبت :”لحظة بيكون سهواً لا قصد لإساءة شكراً لكم لاتتسرعوا في إطلاق التهمات العالم مربكة ومتعبة وخاصة للبعيدين عن بلدهم طبطبوا وسامحوا وألتمسوا الأعذار كل العالم من سوريا شكراً”.

وكان قد نشرت الممثلة السورية شكران مرتجى، في تغريدة على حسابها عبر تويتر، صورة لاحد الاشخاص الناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا، وادى الى خسائر بشرية فادحة.