أحلام: الحمد لله على نعمة الحياة والأهل والأصدقاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 09:29 صباحاً - شاركت الفنانة أحلام الشامسي متابعيها صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أحلام في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان سوارية باللون البرتقالي مرصع بالالماظ، ومعتمدة علي المكيب الهادي"

وعلقت الفنانة:"الحمد لله على نعمة الحياة والنَفَس والحياة الكريمة الحمد لله على نعمة الاهل والاصدقاء والمحبين عمر جديد في حياتنا بفضل الله تعالى صحة وفرح ونجاح ولله الحمد والمنة، ‫#ميلاد_أحلام"