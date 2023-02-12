أول تعليق للفنانة هالة صدقي بعد تبرعها لمنكوبى زلزال سوريا المدمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 11:33 مساءً - علقت الفنانة الكبيرة هالة صدقي، على تبرعها لضحايا زلزال سوريا المدمر الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية في تركيا وسوريا المدمر، قائلة :"الناس مش حاسة بآلام الأخرين، في تركيا لديهم معدات يحاولوا من خلالها إنقاذ المصابين، لكن سوريا ليست لديها أي شئ فهم يحفروا بأيديهم حتى ينقذوا طفلًا".

وأضافت صدقي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أن كل الفنانين يشاهدون كل يوم ما حدث للشعب السوري والتركي وارفض مطالبتهم التبرع ، مشيرة الى أننا محتاجين كل الحب والاهتمام والدعم، وما تبرعت به مجرد تذكرة لكل الشعوب لإنقاذ ولادنا وأهالينا من سوريا، البشرية والإنسانية ليس لها علاقه بالسياسة، أرجوكم .

وتابعت :" شخصيًا حطيت نفسي مكان المصابين من الزلزال، ازاى في لحظة يرى الشخص المتضرر من الزلزل ليس لديه مال ولا أب ولا أم ولا بيت، ويضطر أن يمكث في الشارع، فنحن نمر بطقس سئ للغاية، فما بالك مايمرون به من سوء أحوال الطقس".

وأكملت :" يجب على كل واحد يقوم بدورة فى هذه المأساه الانسانية حيث أنها قسوة ما بعدها قسوة، وإن رأيت تركيا تحتاج لتبرعات مثل سوريا، كنت سأقوم بالتبرع أيضاً، وشخصياً اتمنى عودة الإنسانية"متابعة :" هدية بسيطة وبسيطة جدا لأطفالنا في سوريا، وللأسف عمري ما قلت أنا بتبرع بإيه لأن الإيد اللي بتعطي باليمن لا تراها الشمال، ولكن حبيت أقولكم أن أطفال سوريا ربنا أحياهم من جديد".