اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب الهجوم على ريهام عبد الغفور.. القصة الكاملة لتشبيها ببيومي فؤاد وردها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر أسم الفنانة ريهام عبد الغفور على كل مواقع التواصل الاجتماعي جوجل في الفترة الآخيرة، وهذا بعدما حققت الكثير من الأعمال الفنية نجاح كبير، وأدوارها حصلت على إعجاب الكثير من المتابعين بسبب براعتها الفنية.

سبب الهجوم على ريهام عبد الغفور

وقام العديد من متابعي الدراما بانتقاد جميع الأعمال الفنية الحديثة للفنانة ريهام عبد الغفور على الدور الذي قدمته في مسلسل “أزمة منتصف العمر”، وتقدم ريهام في المسلسل دور زوجة أب لفتاة شابة، وهذا في إطار اجتماعي وقعت حب غريبة بينهما وبين زوج الابنة، وانتشرت الكثير من التعليقات المهينة لها والتعليقات الساخرة الي انتشرت كثيراً أثناء هذه الفترة، وأطلق عليها الكثير عبارة “النسخة النسائية من بيومي فؤاد”.

رد ريهام عبد الغفور على تشبيهها ببيومي فؤاد وردت الفنانة ريهام عبد الغفور على كل منتقديها في أحدث أعمالها الفنية عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة “أنا صورت الأعمال دي على مدار سنتين تقريبًا وكان وقت عرضهم مختلف مش را بعض بس طبعًا أنا مليش دور أو قرار في وقت عرض الأعمال.. عموما أنا اتعلمت حاجة في حياتي، إن ربنا ما بيعملش غير الخير بس أكيد اللي حصل ده هيبقى في حساباتي أكتر الفترة اللي جاية”.



