اتفرج- انت الان تتابع خبر الهجوم على ابنة عمرو دياب بسبب رسم إباحي.. أعرف التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت جنا ابنة عمرو دياب، لهجوم عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك وغيرها من منصات السوشيال ميديا، بسبب نشر صورها من حفل عيد ميلاد، وظهرت التورتة أمامها وعليها رسم إباحي خادش للحياء.

هجوم الجمهور على ابنة عمرو دياب

كل ما حدث بسبب الهجوم على ابنة عمرو دياب بسبب رسم إباحي على تورتة، حيث قامت جنا بالاحتفال بعيد ميلاد واحدة من صديقاتها، والتُقطت لها صور أمام كعكة عيد الميلاد، وهي تبدي رد فعل فسره البعض بأنها تقصد به التعليق على ما تم رسمه على التورتة.

انهالت التعليقات على جنا ابنة عمرو دياب، قالوا فيها “أنا مصدومة الحرية مش للدرجة دي، خلي بالك أبوكي مسلم عربي”، “يا جماعة دي بنت عمرو دياب مش الشيخ الشعراوي”، “نسيتي إنك مسلمة”، “والله عيب بنت فنان مشهور ومعروف هيك تعملي قالب كيك بهالانحطاط”، “هو أنا شايفة صح ولا محتاجة كشف نظر”، “انتي عقلك كان فين يعني وانتي فرحانة بالصورة اوي”، “عيب عليكي”.وكتب آخرون “انا مكنتش فاهمة الحوار في الأول بس دلوقتي فهمت متنسيش أصلك وإنك مسلمة وعربية واحترمي دينك شويه إللي بتعمليه دا تخطى لحدود الحرية مش للدرجة دي ويا عيني دلوقتي فاكرانا بنهاجمك ومش عارفة ليه ومش شايفه انك بقيتي اوفر”، ” شيء مثير للاشمئزاز”.