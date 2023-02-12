الهجوم على ابنة عمرو دياب بسبب رسم إباحي.. أعرف التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت جنا ابنة عمرو دياب، لهجوم عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك وغيرها من منصات السوشيال ميديا، بسبب نشر صورها من حفل عيد ميلاد، وظهرت التورتة أمامها وعليها رسم إباحي خادش للحياء.
الهجوم على ابنة عمرو دياب بسبب رسم إباحي
هجوم الجمهور على ابنة عمرو دياب
انهالت التعليقات على جنا ابنة عمرو دياب، قالوا فيها “أنا مصدومة الحرية مش للدرجة دي، خلي بالك أبوكي مسلم عربي”، “يا جماعة دي بنت عمرو دياب مش الشيخ الشعراوي”، “نسيتي إنك مسلمة”، “والله عيب بنت فنان مشهور ومعروف هيك تعملي قالب كيك بهالانحطاط”، “هو أنا شايفة صح ولا محتاجة كشف نظر”، “انتي عقلك كان فين يعني وانتي فرحانة بالصورة اوي”، “عيب عليكي”.وكتب آخرون “انا مكنتش فاهمة الحوار في الأول بس دلوقتي فهمت متنسيش أصلك وإنك مسلمة وعربية واحترمي دينك شويه إللي بتعمليه دا تخطى لحدود الحرية مش للدرجة دي ويا عيني دلوقتي فاكرانا بنهاجمك ومش عارفة ليه ومش شايفه انك بقيتي اوفر”، ” شيء مثير للاشمئزاز”.